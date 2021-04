Münster droht erneut die vom Bund verordnete Corona-Notbremse und eine Ausgangssperre, wenn die tagesaktuelle Inzidenz am Mittwoch nicht unter den Grenzwert 100 fallen sollte. Wird dieser an drei aufeinander folgenden Tagen überschritten, greifen am übernächsten Tag die schärferen Corona-Schutzmaßnahmen. Am Montag lag die Inzidenz bei 106,3, am Dienstag bei 101,8. Immerhin: Die Tendenz sinkt.

Münster schwappt seit Tagen an der kritischen Schwelle. Konkret hatte bereits am vergangenen Wochenende die Corona-Notbremse gedroht, wenn es weiterhin nach den Zahlen des Landzentrums Gesundheit NRW gegangen wäre, die für Münster längere Zeit über dem Grenzwert 100 waren. Doch mit der Gültigkeit des neuen Infektionsschutzgesetzes des Bundes sind die Zahlen des Robert-Koch-Instituts maßgeblich. Sollte die Ausgangssperre für Münster gültig werden, müssen die Menschen in der Zeit von 22 bis 5 Uhr zu Hause bleiben.

In Münster hat es am Dienstag zudem einen weiteren Corona-Todesfall gegeben, ein 66-Jähriger ist gestorben .