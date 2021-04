Die Stadt Münster will nicht verimpfte Dosen für impfbereite Lehrkräfte an weiterführenden Schulen und für Feuerwehrleute bereitstellen. Das erklärte der Leiter des städtischen Corona-Krisenstabs, Wolfgang Heuer, auf Nachfrage unserer Zeitung. Am Dienstag war zunächst bekannt geworden, dass der Kreis Borken aktuell weiterführende Schulen anschreibt und sie darauf aufmerksam macht, dass Lehrer geimpft werden können, wenn Impfstoff über bleibt.

Diesen Weg will auch die Stadt Münster gehen, weil das Land laut Heuer mit dem 17. Impferlass die Möglichkeit eröffnet, überzählige Dosen unter anderem für impfbereite Personen zu nutzen, die bei der Feuerwehr und an weiterführenden Schulen tätig sind. Auf dieser Grundlage wolle die Stadt in den kommenden Wochen Impftermine im Impfzentrum, die von impfberechtigten Personen nicht gebucht oder wahrgenommen werden, dem entsprechenden Personenkreis an Schulen und bei der Freiwilligen Feuerwehr anbieten. „Aktuell werden hierfür Verfahrenswege erarbeitet.“