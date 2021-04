Entwarnung am Servatiiplatz: Nach Angaben der Feuerwehr hat der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Arnsberg einen Bodendetonierer gefunden. "Es ist keine Evakuierung und Entschärfung notwendig", twitterte die Feuerwehr gegen 14.30 Uhr. Ein Bodendetonierer trete als ganze Bombe ins Erdreich ein und detoniere dann im Boden.

Die Suche nach dem Blindgänger hatte am Mittwochmorgen begonnen. Die Feuerwehr informierte via Twitter darüber, dass in Münster häufig Bodendetonierer gefunden werden, das letzte Mal im Februar 2020 am Domplatz. Der Bodendetonierer war eine amerikanische Sprengbombe mit zwei Zündern, die nach Angaben der Feuerwehr auch beide beim Aufschlag detoniert sind. Heck und Spitze der Bombe waren noch zu erkennen, ihre Größe ließ sich allerdings nicht mehr bestimmen

Ob die erhaltenswerte Flügelnuss den Eingriff in der Nähe ihrer Wurzeln übersteht, wird sich noch zeigen müssen; der sensible Saugbagger, der des Baumes wegen zum Einsatz kam, habe jedenfalls ganze Arbeitet geleistet, berichtet die Feuerwehr. Jetzt müsse noch das Loch verschlossen und der Baum gründlich bewässert werden.