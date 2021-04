Dunkler Rauch ist am Mittwochmittag über einem Acker in Münsters Osten aufgestiegen. Nach Angaben der Feuerwehr hat ein Trecker gebrannt. Gegen 13.30 Uhr meldete ein Sprecher, dass der Brand unter Kontrolle sei. "Aktuell finden noch Nachlöscharbeiten statt", so der Sprecher. Auch das Umweltamt sei informiert worden, es sollen Bodenproben entnommen werden.

"Wir haben den Brand von unserer Feuerwache aus gesehen", berichtete der Sprecher. Der Einsatz habe gegen 12.30 Uhr begonnen. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die Ursache des Brandes ist bislang unklar. Auch zur Schadenshöhe konnte der Sprecher der Feuerwehr zunächst keine Angaben machen.