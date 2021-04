Kinder und Jugendliche, auch aus sozial schwächeren Familien, leiden wegen fehlender Sozialkontakte, aufgebauten Lernrückständen und unsicheren Zukunftsperspektiven besonders unter der Corona-Pandemie. Der Deutsche Städtetag fordert den Bund auf, ein Förderprogramm über zwei Milliarden Euro für zwei Jahre aufzulegen, um die junge Altersgruppe auf dem Weg aus dem monatelangen Lockdown gezielt zu unterstützen.

Mit dem Geld aus einem Corona-Aufbaupaket sollen Nachhilfestunden, Förderprogramme, Sportangebote, Sommercamps und Sprachschulungen ermöglicht werden. „Kinder und Jugendliche jetzt zu stärken, muss eine gesamtstaatliche Strategie sein“, sagt der Vizepräsident des Deutschen Städtetages, Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe (CDU).

„Lebenskrisen in einer entscheidenden Lebensphase“

Das Bundeskabinett soll kommende Woche Grundzüge für ein solches Förderprogramm beschließen. „Durch die Pandemie entstehen Lebenskrisen in einer entscheidenden Lebensphase. Die Psyche von Kindern und Jugendlichen ist erheblich angegriffen“, sagt Lewe. Bildungschancen müssten wieder hergestellt werden. So sollen Kommunen „Study Halls“ in öffentlichen Gebäuden einrichten, damit Schüler dort auf Abstand lernen können. „Denn nicht überall funktioniert Homeoffice“, nennt Lewe ein Beispiel.

Städtetagspräsident Burkhard Jung (SPD) warnt vor einer Handlungsunfähigkeit, sollten Bund und Länder die Hilfspakete für Kommunen nicht fortsetzen. Den Städten und Gemeinden fehlen in den Jahren 2021/22 rund 13 Milliarden Euro Gewerbesteuereinnahmen. „Länder und Bund tun sich schwer. Wir müssen ein dickes Brett bohren“, verweist Jung auf ein erneutes Gespräch mit Bundesfinanzminister Scholz (SPD) Anfang Mai.

Mobile Impfteams gefordert

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) und CDU-Chef Armin Laschet haben sich für mobile Impfteams in sozial benachteiligten Stadtteilen der Großstädte ausgesprochen. Auch Jung setzt auf niederschwellige Angebote, um „trotz sozialer Unterschiede Menschen aus allen Bevölkerungsschichten für die Impfung zu gewinnen“.