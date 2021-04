Der Verwaltungsvorstand der Stadt Münster hat entschieden, dass sogenannte Reisegewerbe, also mobile Angebote wie zum Beispiel Food-Trucks oder Kaffee-Apen, demnächst in der Stadt auch auf noch zu bestimmenden öffentlichen Flächen stehen können. Das bestätigte die Stadt auf Nachfrage in dieser Woche. Bislang hatte die Verwaltung keine Standgenehmigungen für öffentliche Flächen erteilt.