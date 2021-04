Ein beispielloser Bau-Boom deutet sich für den Stadtbezirk Südost an. Gleich drei große neue Baugebiete in Wolbeck, Angelmodde und Gremmendorf wurden in der Sitzung der Bezirksvertretung am vergangenen Dienstagnachmittag auf den Weg gebracht. Doch es gab auch viel Kritik. Jetzt ist der Rat der Stadt Münster am Zug. Es steht zu vermuten, dass die Projekte dort zumindest nicht geräuschlos über die Bühne gehen. Der Hintergrund: Die Bauprojekte südlich der Angelmodder Waldsiedlung, am Berdel in Wolbeck und auf dem ehemaligen Westfalen-Gelände wurden teils über Jahre vorbereitet – und damit unter den alten Mehrheitsverhältnissen im Rat vor der Kommunalwahl.