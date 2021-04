„Wenn Ausgangssperre wäre, dann wäre ich jetzt irgendwo anders privat“, sagt der 20-jährige Jareem Willmore gegen 22.30 Uhr auf dem Hafenplatz. Erst vor wenigen Minuten ist er dort angekommen. Musik dröhnt einige Meter weiter aus einer Box, die ein paar Skater mitgebracht haben. Um die Ecke beim Kiosk hat Musikstudent Jareem eben Sarah kennengelernt, die ihren Nachnamen lieber nicht verraten möchte. Kurzerhand entschied man, gemeinsam durch die Nacht zu ziehen. Doch dazu später. Zwei Mal ist Münster in den vergangenen sieben Tagen an der viel diskutierten Ausgangssperre vorbeigeschrammt. Für die einen ist sie nur ein weiteres Instrument gegen die Pandemie, für andere ein zu tiefer Eingriff in ihre Grundrechte. Doch was ist eigentlich, nach über einem Jahr Pandemie, abends und nachts los in der 300.000-Einwohner-Stadt Münster? "Ich brauche das hier einfach" Es ist Mittwochabend, der 28. April – den ganzen Tag über hat die Sonne geschienen, auch als es langsam dunkel wird, herrschen milde Temperaturen. Auf der Kanalbrücke Schillerstraße sitzen gegen 21 Uhr gut zwei Dutzend ausschließlich junge Münsteraner hinter den Geländern, die meisten sind zu zweit unterwegs.