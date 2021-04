„Ich war immer mit Herzblut Staatsanwältin“, sagt die Chefin der Staatsanwaltschaft Münster. Nach fast sechs Jahren als Chefanklägerin und Behördenleiterin geht Elke Adomeit (63) jetzt vorzeitig in Pension – „aus rein privaten Gründen“, wie die Leitende Oberstaatsanwältin betont. Sie waren 30 Jahre im Dienst der Staatsanwaltschaft: Welche Erkenntnis nehmen Sie mit? Adomeit: Wie sich im Laufe der Zeit die Gesellschaft verändert, verändert sich auch die Kriminalität. Insbesondere die virtuelle Welt des Internets bietet Straftätern zahlreiche Möglichkeiten, Straftaten zu begehen. Es ist heutzutage so einfach, sich mit falschen Personalien Accounts im Internet zu erstellen und damit – vor allem betrügerisch – vorzugehen. Gerade die Aufklärung dieser Straftaten stellt die Ermittlungsbehörden vor besondere Herausforderungen. Häufig sind die von den Tätern im Internet hinterlassenen Spuren nicht verfolgbar, IT-Daten – insbesondere im Ausland – sind nicht mehr verfügbar, und so führen Rechtshilfeersuchen häufig nicht zu dem gewünschten Erfolg. Amokfahrt und Missbrauchskomplex Die Amokfahrt vom Kiepenkerl und der Missbrauchskomplex Münster dürften die Staatsanwaltschaft in jüngster Zeit am intensivsten beschäftigt haben. Was verbinden Sie mit diesen Ereignissen? Adomeit: Die Amokfahrt hat alle berührt und ein großes Mitgefühl für die Opfer ausgelöst, das auch bei Besuchen der Gedenkgottesdienste deutlich geworden ist.