Besondere Zeiten sind das – gerade für Museen, die nicht oder nur halbwegs öffnen dürfen. Das Westfälische Landesmuseum in Münster nutzt die Corona-Phase dafür, ein steinernes Werk und Dokument der Skulptur-Projekte zu sichern, zu restaurieren und dann an einen neuen Standort zu bringen. Es handelt sich um die Arbeit „Ohne Titel“ von Matt Mullican (*1951), die der amerikanische Künstler 1987 für die Chemischen Institute im Naturwissenschaftlichen Zentrum der Universität geschaffen hatte. Trotz des Materials, es handelt sich um insgesamt 35 Granitplatten, „hat der Zahn der Zeit Spuren hinterlassen“, meinte Museumsdirektor Dr. Hermann Arnhold gestern im Verlauf einer digitalen Pressekonferenz.

Längst hatten auch langjährige Fans der Skulptur-Projekte wohl nicht mehr genau vor Augen, welchen faszinierenden Kosmos aus Lebens- und Evolutions-Symbolen und allerlei chemischen Apparaturen der Künstler damals per Sandstrahl auf den Granitplatten verewigt hatte. Zumal die acht mal zwölf Meter messende Steinfläche als begehbares Kunstwerk auch für Tanzeinlagen genutzt wurde. Der Künstler, gestern zugeschaltet und guter Dinge, sieht die Arbeit bis heute als eines seiner bedeutenden Frühwerke an und freut sich, dass sich das Landesmuseum mit der Universität um das Opus kümmert: „Das Werk kommt zu neuem Leben“, so Mullican.

Sobald das Landesmuseum auch nur partiell wieder öffnet, dürfen Besucher im Lichthof dabei zusehen, wie die Skulptur restauriert wird. Aufgrund städtebaulicher Entwicklungen der Universität Münster musste die Skulptur am alten Platz weichen. Bevor sie Mitte August wieder an ihrem neuen Standort auf dem Pharma-Campus, Corrensstraße 48, neu zusammengesetzt wird, soll sie in einen guten und dauerhaften Zustand versetzt werden. „Die witterungsbedingten Schäden, die nach über 30 Jahren nicht ausgeblieben sind, werden nicht beseitigt, sondern als Teil der Skulptur integriert und konserviert“, hieß es gestern.

Vom 24. bis 27. Juni will Matt Mullican im Lichthof des Landesmuseums sogenannte „Rubbings“, also Abdrücke des Werkes, herstellen. Dafür reibt der Künstler die Motive der 35 Steinplatten mit Ölstiften auf Leinwände und überträgt somit die Zeichensysteme in ein weiteres Medium. Die „Rubbings“ werden dann mit der fertig restaurierten Arbeit bis zum 15. August im Lichthof ausgestellt.