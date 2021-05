Pro: Der Zeitgeist will es Von Ralf Repöhler Ja, ist denn die Verwaltung verrückt geworden? Will einfach eine Straße in der Altstadt sperren, plant eine separate Busspur wieder zu Lasten des übrigen Verkehrs und gibt Radfahrern auf der Promenade Vorfahrt. Plötzlich ist der Aufschrei da. Warum macht der Stadtbaurat das?