Sein ganzes Erwachsenenleben widmete der Münsteraner Paul Wulf der Aufklärung über das Verbrechen, das der NS-Staat ihm als 16-Jähriger angetan hatte. Wulf, ein freundlicher, äußerlich unscheinbarer Mann, ging mit seiner Aktentasche durch Münster, verteilte Flugblätter und Informationsschriften, in denen er auf seine Zwangssterilisierung als Jugendlicher in der NS-Zeit aufmerksam machte. Am 2. Mai würde der 1999 gestorbene Paul Wulf 100 Jahre alt. International berühmt machte ihn die Konzeptkünstlerin Silke Wagner durch ihre Skulptur bei den Skulptur-Projekten 2007.