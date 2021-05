Auch wenn viele immer noch warten – das Impfen gegen das Coronavirus nimmt Fahrt auf. Motor der Entwicklung sind vor allem die Hausärzte: In Arztpraxen sind Impfungen seit dem 1. April möglich – und seither wurden dort schon rund 27 000 Münsteraner geimpft. Das Impfzentrum in der Halle Münsterland ging am 8. Februar in Betrieb. Hier erhielten bis Donnerstag rund 62 000 Münsteraner ihre Erstimpfung. Was aber nicht bedeutet, dass die Impfzentren vergleichsweise ineffizient arbeiten, heißt es bei der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL), die die Zentren im Auftrag des Landes betreibt. „Am Anfang stand sehr wenig Impfstoff zur Verfügung“, so Dr. Hendrik Oen, Bezirksstellenleiter der KV und selbst niedergelassener Arzt in Münster. Es steht aber fest, dass das Impfen in den Zentren deutlich teurer ist als in den Praxen.