Der Eingriff in den Autoverkehr ist möglicherweise so heftig, dass die Stadtverwaltung zu dem Versuch vorsichtshalber eine Exit-Strategie erarbeitet hat. Im Beschlusspapier für den Rat heißt es: „Sollte es nach einem Eingewöhnungszeitraum von fünf bis sieben Tagen“ noch immer viele Staus am Hauptbahnhof geben, sei es möglich, „Teile des Versuchs oder (...) den gesamten Versuch innerhalb von drei bis fünf Tagen zurückzubauen“. Die Idee, um die es geht, ist eine durchgehende Bussonderspur vom Ludgerikreisel bis zur Haltestelle Eisenbahnstraße am Landeshaus.