Die münsterischen Stadtarchäologen haben zwischen Rathaus und Dom uralte Siedlungsspuren entdeckt, die vermutlich aus dem zehnten oder elften Jahrhundert nach Christus stammen. Ausgelöst wurden die Grabungen am Domplatz durch die Bauarbeiten für eine neue Sicherheitspolleranlage.

Die Archäologen hoffen, in den kommenden Wochen zudem auf Überreste des mittelalterlichen Michaelistores zu stoßen, das einst nur wenige Meter von der aktuellen Grabung entfernt stand – am Michaelisplatz in Höhe der Bäckerei „Pain et Gâteau“.

Bereits 70 Zentimeter unter dem heutigen Bodenniveau sind die Archäologen jetzt auf Reste des mittelalterlichen Straßenpflasters aus dem 13. oder 14. Jahrhundert gestoßen, berichtet Grabungsleiter Dr. Jan Markus. Und zum Teil bereits direkt darunter auf die 1000 Jahre alten Siedlungsspuren. Sie sind gut erkennbar – der Boden ist dunkel verfärbt, während es sich bei sandfarbenen Bereichen um gewachsenen Boden handelt, in den der Mensch noch nie eingegriffen hat. Gestört wird der Befund lediglich durch ein paar Leitungen, die in den vergangenen Jahrzehnten – nicht ahnend, dass sich hier unten Relikte aus Münsters Vergangenheit befinden – einfach in den Boden getrieben wurden.

Ob es sich bei den Siedlungsspuren (Gruben) um Reste von Grubenhäusern handelt oder um Erdkeller, stehe noch nicht fest, so Markus. Die Archäologen fanden in dem nur wenige Meter langen Grabungsschnitt außerdem Überreste von Tierknochen sowie Scherben aus Ton.

Funde liegen im Bereich der Domburg

Die Funde befinden sich im Herzen der mittelalterlichen Stadt. Markus vermutet, dass die Grubenhäuser in diesem Bereich aufgegeben wurden, als Münster ab dem 13. Jahrhundert einen großen Entwicklungsschritt machte – eine Stadtmauer wurde errichtet, Handel und Gewerbe erlebten einen Aufschwung. Die aktuellen Funde deuten daraufhin, dass an der Fundstelle seit dem 13. Jahrhundert keine Menschen mehr gelebt haben.

Die Grabungen werden in den kommenden Wochen fortgesetzt – auch auf dem Michaelisplatz, wo weitere Sicherheitspoller errichtet werden. Mit Blick auf die Lage der dortigen Baugrube ist Markus optimistisch, auf Reste des Michaelistores zu stoßen, den einstigen Eingang zur Domburg. Es wurde Anfang des 12. Jahrhunderts errichtet – und 1778 wieder abgerissen.