Mit Hilfe der Wasserschutzpolizei konnte das Tier in Richtung Ufer geleitet werden, wie ein Polizeisprecher am Sonntagabend sagte. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr befreite sich das Tier demnach selbstständig aus dem Wasser und sein Besitzer nahm es in Empfang.

