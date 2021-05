Mehr als 14 Millionen sehen Münster-"Tatort"

Der Münster-"Tatort" im Ersten hat am Sonntagabend eine herausragende Einschaltquote erreicht. 14,22 Millionen Zuschauer (39,6 Prozent) wollten von 20.15 Uhr an die Episode "Rhythm and Love" sehen.

In dem Fall führten die Ermittlungen von Kommissar Thiel (Axel Prahl) und Rechtsmediziner Boerne (Jan Josef Liefers) in eine spirituell angehauchte Kommune. Es war der beste "Tatort"-Wert dieses Jahres. Den bisherigen Rekord der Münsteraner mit dem Fall "Fangschuss" aus dem April 2017, bei dem 14,56 Millionen Zuschauer gemessen wurden, konnte jedoch auch dieser Erfolg nicht toppen. Vor kurzem haben die beiden beliebten Darsteller ihre Verträge verlängert .

„Rhythm and Love“ in der Bauwagensiedlung 1/25 Herbert "Vadder" Thiel (Claus D. Clausnitzer, rechts) spielt im Münster-Tatort „Rhyhm and Love“ eine wichtige Rolle. Auf dem Erlenhof beliefert er "Rasta-Mann" (Stefan Gorski, links) mit Ware aus eigenem Anbau. Foto: WDR/Martin Valentin Menke

Der Erlenhof mit angrenzender Bauwagensiedlung, wo auch Inès Fournier (Maëlle Giovanetti) und zwei Alpakas wohnen, steht im Zentrum der Geschichte. Denn hier lebte... [Vorsicht, kleine Spoilergefahr] Foto: WDR/Martin Valentin Menke

...Gemüsebauer Maik Koslowski, der tot in einem Moorgebiet gefunden wird. Zunächst entdeckt Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) jedoch keine Hinweise auf die Identität des Opfers. Foto: WDR/Martin Valentin Menke

Bei ihren Nachforschungen auf dem Erlenhof stoßen Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl, Mitte) und Boerne auf verwirrende Beziehungsgeflechte. Foto: WDR/Martin Valentin Menke

Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann) ist nicht erfreut, als sie hört, welche Verdächtigen der Kommissar im Visier hat. Foto: WDR/Martin Valentin Menke

Frische Ware gefällig? "Vadder" Thiel soll Augen und Ohren offen halten während er seine Kunden und Kundinnen auf dem Erlenhof versorgt. Bekommt er etwas mit, das seinem Sohn, Kommissar Frank Thiel, bei dessen Ermittlungen nutzen könnte? Foto: WDR/Martin Valentin Menke

Eifersüchtig ist hier niemand: Am Eingang zu ihrem Wohnmobil erläutert Inès Fournier Prof. Boerne das Lebenskonzept auf dem Erlenhof. Foto: WDR/Martin Valentin Menke

Kommissar Frank Thiel ist bei der Arbeit in Münster natürlich mit dem Fahrrad unterwegs. Foto: WDR/Martin Valentin Menke

Was macht der denn da? Johannes Hagen (August Wittgenstein, rechts) ist Pressesprecher der Münsterischen Polizei. Mit seiner Frau Marion (Patrycia Ziolkowska, links) schaut er, was Kommissar Frank Thiel vor ihrem Haus treibt. Foto: WDR/Martin Valentin Menke

Auch der Vater des Pressesprechers, Kurt Hagen (Peter Harting), war bei der Polizei. In seiner Garage bekommt er Besuch von Pfarrer Tobias Flügge (Nikolai Kinski). Foto: WDR/Martin Valentin Menke

Kurt Hagen hat einen legendären Ruf - auch bei Kommissar Frank Thiel. Als er noch im Polizeidienst war, leitete er die SOKO Güterzug - heute ist er Angler und tischt Forellen auf. Foto: WDR/Martin Valentin Menke

Der Pfarrer kennt ein Geheimnis. Er weiß, wer Maik Koslowski getötet hat. Foto: WDR/Martin Valentin Menke

Darf er das Wissen für sich behalten? Der Pfarrer kennt auch Polizeipressesprecher Johannes Hagen. Foto: WDR/Martin Valentin Menke

Prof. Boerne bejubelt sich selbst. Doch in der neuen Folge hat er auch Grund zu Selbstzweifel. Foto: WDR/Martin Valentin Menke

Denn Boerne soll Forschungsergebnisse eines Kollegen als seine eigenen ausgegeben haben. Der Professor bittet seine Assistentin Silke Haller (ChrisTine Urspruch) um Unterstützung. Foto: WDR/Martin Valentin Menke

Silke Haller wollte eigentlich mal pünktlich Feierabend machen. Kein Problem, findet Boerne. Nur die Probe, die "Alberich" in der Hand hat, muss noch schnell ins Labor. Foto: WDR/Martin Valentin Menke

Bei Tee, Keksen und Rum: Silke Haller (ChrisTine Urspruch) ist froh, dass Kommissar Thiels neuer Assistent Mirko Schrader (Björn Meyer) sie eingeladen hat und anhört, was sie bedrückt. Foto: WDR/Martin Valentin Menke

Im Beichtstuhl: Kommissar Frank Thiel knöpft sich Pfarrer Tobias Flügge vor. Foto: WDR/Martin Valentin Menke

Doch der Pfarrer hütet das Beichtgeheimnis. Foto: WDR/Martin Valentin Menke

Besprechung im Präsidium: Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl, rechts) und Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, hinten). Foto: WDR/Martin Valentin Menke

Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann, vorne) ist im Gespräch mit Kommissar Thiel - dessen Assistent Mirko Schrader (Björn Meyer, hinten) sorgt für Kaffee und Tee. Foto: WDR/Martin Valentin Menke

Sucht noch den richtigen Rhythmus: Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) nimmt an einem Trommelkurs auf dem Erlenhof teil. Foto: WDR/Martin Valentin Menke

Polizeipressesprecher Johannes Hagen (August Wittgenstein) mit seinen Kindern Maja (Lilli Lacher) und Paul. Foto: WDR/Martin Valentin Menke

Noch eine Frage: Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl) hat eine Überraschung für Polizeipressesprecher Johannes Hagen (August Wittgenstein, rechts). Foto: WDR/Martin Valentin Menke

Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl, links) und Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, rechts) mit zwei Alpakas. Foto: WDR/Martin Valentin Menke

Münster-"Tatort" lässt "Star Wars" weit hinter sich

Die TV-Konkurrenz folgte mit weitem Abstand. Das ZDF-Melodram "Rosamunde Pilcher: Wie verhext" mit Jördis Richter, Stefan König und Helmut Zierl erreichte 4,40 Millionen (12,3 Prozent). Der amerikanische Science-Fiction-Film "Star Wars: Rogue One" auf ProSieben kam auf 1,80 Millionen (5,7 Prozent).

Vox strahlte die 100. Ausgabe der Kochshow "Grill den Henssler" aus - 1,66 Millionen (5,9 Prozent) guckten zu. Die Wettkampf-Show "Ninja Warrior Germany - Allstars" auf RTL wollten 1,53 Millionen (4,9 Prozent) sehen. Die deutsche Komödie "Fack ju Göhte" auf Sat.1 lockte 1,45 Millionen (4,4 Prozent) an. Kabel eins hatte die Reportagereihe "Die Sommertrends 2021" im Programm, dafür konnten sich 740 000 Leute (2,2 Prozent) erwärmen. Die Hochstapler-Komödie "Catch Me If You Can" auf RTLzwei holten sich 700 000 Zuschauer (2,3 Prozent) ins Haus.