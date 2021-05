In den Nächten von Donnerstag (6. Mai) auf Freitag (7. Mai) und Freitag auf Samstag (8. Mai) sowie voraussichtlich auch von Montag (10. Mai) auf Dienstag (11. Mai) fährt die Linie N83 ab 21 Uhr eine Umleitung in der Aaseestadt. Zwischen den Haltestellen Platz der Weißen Rose und Vagedesweg fahren die Busse dann in beiden Richtungen über Koldering und Weseler Straße. Darüber informieren die Stadtwerke in einer Pressemitteilung.

Die N83 kann in diesen Nächten nicht an den Haltestellen Huberstraße, Bonhoefferstraße, Bischopinkstraße, Von-Ossietzky-Straße, Kleihorststraße und Lange Ossenbeck stoppen. Als Ersatz empfehlen die Stadtwerke die Haltestellen Platz der Weißen Rose, Vagedesweg, Sperlichstraße sowie die Haltestellen auf der Weseler Straße: Koldering/LVM, DZ HYP/IHK, Inselbogen/Sparkassenzentrale, Buckstraße und P+R Weseler Straße.

Grund für die Umleitung ist eine Sperrung auf der Mecklenbecker Straße .