In der Albachtener Reihenhaussiedlung muss man nach dem Hauseingang von Yvonne Starmanns nicht lange suchen. Ihr Vorgarten ist eine künstlerische Visitenkarte, bevölkert von tierischen Terrakotta-Figuren, bunten Porzellantellern und güldenen Figurenköpfen. Im Haus hat man das Gefühl, in einem bonbonfarbenen Hollywoodfilm zu sein, zwischen Disney-Märchenwelt und der Skurrilität eines Tim Burton („Beetlejuice“ / „Charlie und die Schokoladenfabrik“). In „Russischer Hängung“, also dicht auf dicht, haben unzählige Puppen fast jede freie Ecke des Wohnzimmers erobert.