38 Verhandlungstage lang hat Tobias S. auf der Anklagebank hinter Adrian V., dem Hauptbeschuldigten im Missbrauchskomplex Münster, gesessen. Am Dienstag nahm der 31-jährige Mann aus dem hessischen Staufenberg im großen Schwurgerichtssaal des Landgerichts aber in der vordersten Reihe Platz. Schließlich drehte es sich in dem psychiatrischen Gutachten der Sachverständigen ausschließlich um den zweifachen, bislang nicht vorbestraften Familienvater.