Am Montag (10. Mai) und Dienstag (11. Mai) wird die Havixbecker Straße in Roxel zwischen Dorffeldstraße und Alter Gemeindeplatz für den Kraftverkehr voll gesperrt. Die Stadtnetze Münster erneuern den Asphalt und schließen damit die Leitungsarbeiten in dem Bereich früher als geplant ab.

Der Kraftverkehr wird laut einer Mitteilung der Stadtwerke an beiden Tagen über die Dorffeldstraße umgeleitet. Radfahrer werden weiterhin über Im Seihof umgeleitet, fußläufig bleiben die Geschäfte und Anlieger im Baustellenbereich erreichbar. "Am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr wird die Havixbecker Straße wieder für alle Verkehrsteilnehmer in beiden Richtungen uneingeschränkt freigegeben", heißt es weiter.

Die Stadtnetze hatten an der Havixbecker Straße seit Jahresbeginn eine neue Trinkwasserleitung installiert und die Stromleitungen erneuert. Die Versorgungsleitungen seien mit Abschluss der Arbeiten auf dem technisch neusten Stand.