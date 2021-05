Es war wie ein Kreuzverhör, das Gerhard Rüller, stellvertretender Leiter des städtischen Amtes für Mobilität und Tiefbauamt, am Dienstagabend in der Sitzung der Bezirksvertretung Mitte über sich ergehen lassen musste. Über eine Stunde lang dauerte die Aussprache zum umstrittenen Flyover, der Radverkehrsbrücke an der Promenade. Rüller betonte, dass die von unserer Zeitung veröffentlichte negative Machbarkeitsstudie nur ein Vorentwurf zu der eigentlichen Machbarkeitsstudie im April 2021 gewesen sei, in der die Brücke dann befürwortet wird.