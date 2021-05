Seit 1985 steht der Europatag im Kalender. An diesem Tag feiert die Europäische Union das in Frieden und Freiheit vereinte Europa. Dabei ist das Datum mit dem 9. Mai bewusst gewählt worden: Denn an diesem Tag im Jahr 1950, wenige Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, regte der französische Außenminister Robert Schuman in einer Rede die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl an, die als Vorläufer der heutigen EU gilt. Aus Sicht von CDU-Politiker Dr. Markus Pieper, der seit 2004 die Interessen von Münster und dem Münsterland im Europäischen Parlament vertritt, hat die EU in einer globalisierten Welt viele Vorteile für Deutschland. Mit dem Blick aus Brüssel: Mit welchen Regionen können sich Münster und das Münsterland in Europa vergleichen? Pieper: Natürlich ist es bei uns am schönsten. Aber je nachdem. In Sachen Erneuerbare Energien oder Glasfaser hat das Münsterland das gute Niveau dänischer Regionen.