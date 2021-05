Viele Jahrzehnte hinter einer Mauer, zuletzt seit Monaten hinter Schutthaufen verborgen, zeigt sich das Gelände der ehemaligen York-Kaserne seit einigen Wochen in Pracht und Größe jedem, der auf dem Albersloher Weg daran entlangfährt. Der Blick ist frei auf die ersten mehrgeschossigen Wohnprojekte, in denen die „Wohn + Stadtbau“ Teile der insgesamt 740 Wohnungen errichtet, die das städtische Unternehmen auf dem Gelände baut. Doch auch die sind nur ein Teil der insgesamt 1800 Wohneinheiten, die auf dem 50 Hektar großen Areal entstehen sollen – neben 23 Kita-Gruppen, einer Grundschule, Einzelhandel, Gastronomie, Gewerbe, einem Landschaftspark mit BMX-Parcours und Rodelhügel sowie vielen weiteren Projekten. An einem diesigen Freitagmorgen beginnt der Rundgang mit Konversionsmanager Stephan Aumann und Stadtbaurat Robin Denstorff, die auf Bitten unserer Zeitung zur Baustelle gekommen sind, aber an einem Gebäude, das weder neu gebaut, noch abgerissen werden soll. Ein Gebäude, das viele Soldaten, die in der Kaserne stationiert waren, nie von innen gesehen haben – die Rede ist vom ehemaligen Offizierskasino. Hier soll einmal ein Bürgerzentrum für Gremmendorf entstehen. Eines, so Denstorff, von einer Art, wie es kein anderer Stadtteil habe. Was er meint, wird beim Blick ins Innere deutlich. Ein Raum mit Marmorboden, daneben ein Ballsaal. „Dort oben“, Denstorff zeigt auf ein großes, nach innen gerichtetes Fenster unter der Decke, „hat früher das Orchester gespielt“. Der parkähnliche Garten würde jeder Hochzeitsgesellschaft zur Ehre gereichen.