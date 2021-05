Den Ermittlungen zufolge ist der 46-Jährige auf der "Platte" mit drei Männern in Streit geraten. Als es zu einem Gerangel kam und der 46-Jährige stürzte, stach der Beschuldigte plötzlich zwei Mal mit einem Taschenmesser in den Oberkörper und die Hüfte des Mannes. Anschließend flüchtete das Trio. Zeugen alarmierten die Polizei.

Die Beamten stellten den 41-jährigen Beschuldigten am Bahnhof und nahmen ihn vorläufig fest. Das Messer fanden die Polizisten in seinen Taschen. Den 46-Jährigen brachten Rettungskräfte mit zunächst lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Mittlerweile ist er außer Lebensgefahr.