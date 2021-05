Neu im Allwetterzoo: Rote Pandas

Der Rote Panda, auch Kleiner Panda oder Katzenbär, stammt aus dem Himalaya, wo er in Wäldern in Höhen von 1500 bis 4000 Metern einzelgängerisch lebt. Die Art gilt als bedroht, weil der Lebensraum immer mehr in unverbundene Einzelteile zerfällt; 10 000 Tiere soll es in freier Wildbahn noch geben. Der Allwetterzoo unterstützt das Panda-Schutzgebiet in Nepal und beteiligt sich am Erhalt der Art: Rund 450 Rote Pandas zählt das Erhaltungsprogramm EEP in europäischen Zoos. Die Tiere ernähren sich überwiegend von Bambusschösslingen und anderer Pflanzenkost, verschmähen aber auch Insekten, Mäuse oder Vogeleier nicht.