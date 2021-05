Zehn Tage Vorlauf – so lange brauchen die Verantwortlichen des Freibads Wersepark in Sudmühle, bis sie ihre Pforten öffnen könnten. „Eine Woche brauchen wir, um das Wasser reinzulassen, und die restliche Zeit, damit unsere Heizung das Wasser erwärmen kann“, erläutert Hannelore Nünning vom SV Münster 1891. Die genaue Wassermenge kenne sie nicht, doch mit Blick auf die Größe der beiden Becken müssten es ungefähr 900 000 Liter sein. Ansonsten ist in dem von der Schwimmvereinigung betriebenen Freibad alles vorbereitet: Boden und Wände der beiden Becken sind vom Dreck befreit, die Technik wurde überprüft, die Wasserleitungen getestet, kleine Schäden sind repariert worden, in der großen Plane für die Becken sind keine Löcher.