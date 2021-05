Münster-Wolbeck -

Von Lukas Speckmann

Segen ist für alle da – meinen die Vertreter der Aktion „Liebe gewinnt“, und stellen sich damit gegen den Vatikan, der Segnungen homosexueller Paare nicht gestatten will. Am Montag wurden in Münster sechs Segnungsgottesdienste gefeiert. [mit Video]