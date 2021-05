Leslie Schwartz und seine Frau liebten es, in ihrer Wahlheimat Florida spazieren zu gehen. Vor genau einem Jahr verstarb der Holocaust-Überlebende im Alter von 90 Jahren. Seitdem ist Annette Buken-Schwartz alleine unterwegs – auf den gleichen Wegen wie früher. „Manchmal habe ich das Gefühl, als würde er neben mir herlaufen“, sagt die 80-jährige Münsteranerin. „Ich vermisse ihn so sehr.“ Unsere Zeitung erreicht Annette Buken-Schwartz am Dienstag im Flughafen von Fort Lauderdale. Dort wartet sie auf einen Flieger, der sie nach New York bringen soll.