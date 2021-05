Besuch im Biergarten und im Theater wird möglich

Jetzt ist es bald so weit. Monatelang haben Münsters Gastronomen nur Gerichte außer Haus verkaufen dürfen. Seit Mittwoch ist ein Lichtstreifen am Horizont zu sehen. Nach der neuen Corona-Schutzverordnung des Landes NRW darf die Außengastronomie ab Samstag unter Einschränkungen öffnen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf Werktagen in Folge unter 100 liegt. In Münster kratzt sie an der 50er-Marke.

Die Stadtverwaltung wertet die neuen Vorgaben, worüber sie gegen 17.30 Uhr informiert wurde, nach eigenen Angaben mit Hochdruck aus. Weitreichende Lockerungen in der Außengastronomie, im Einzelhandel und in anderen Bereichen seien für Münster mit Blick auf die niedrige Inzidenz offenbar bereits ab Samstag möglich. „Wir werden so schnell wie möglich passende Auslegungen und Arbeitshilfen zur Verfügung stellen“, versprach Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer.

Klar ist: Die neue Schutzverordnung des Landes wird Auswirkungen auf die 24 örtlichen Modellprojekte für Münster haben, die Oberbürgermeister Markus Lewe und Heuer am Mittag vorgestellt hatten. Münster plant mit dem Modellversuch nach Monaten des Lockdowns die vorsichtige Öffnung. „Als Modellkommune können wir den Bürgerinnen und Bürgern nun erste Perspektiven bieten“, sagte Lewe. Bisheriger Zeitplan: Die ersten Vorhaben sollen in der kommenden Woche starten. „Wann etwas genau beginnt, entscheiden die Partner“, sagte Heuer.

Digital gesteuerter Biergarten ab 21. Mai

Ein Modellprojekt aus der Gastronomie sticht heraus: 17 Wirte wollen voraussichtlich ab Freitag (21. Mai) einen digital gesteuerten Biergarten auf dem alten Lindenhof-Areal an der Promenade eröffnen. Es sei denn, die neuen Landesvorgaben ändern den Zeitplan. Check-in und Bestellung erfolgen dann kontaktlos via QR-Code über das Smartphone, auch die Bezahlung wird digital sein.

Die weiteren Projekte kommen vornehmlich aus den Bereichen Kultur und Sport. Das Theater Münster, das Wolfgang-Borchert-Theater und das Pumpenhaus werden öffnen. Das Theater plant eine dreiwöchige Vorstellungsphase im Großen Haus für Juni. Produktionen der Sparten Musiktheater, Schauspiel, Tanz und Sinfoniekonzert sollen gezeigt, 145 Gäste zugelassen werden. Im Borchert-Theater sind eine Produktion und bis zu sechs Vorstellungen pro Woche möglich. Cinema und Kurbelkiste laden zu Kino­besuchen ein.

Freibad Coburg öffnet

Die Rückkehr in das sportliche Leben soll mit zwölf kleinteiligen Projekten vom Billardspielen bis zum Tanztraining gelingen. Für Schwimmer wird ein Besuch des Freibads Coburg möglich sein, Schwimmzeiten müssen online gebucht werden. Alle Modellprojekte müssen ein abgestimmtes Hygienekonzept und elektronische Registrierungen, alle Nutzer einen negativen Schnelltest haben. Die Daten werden ausgewertet.

Sollten die Infektionszahlen steigen und sich eine Inzidenz an mehr als drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100 ergeben, kann das Modellprojekt beendet werden. Das Land NRW hatte Münster bereits längere Zeit als Modellkommune ausgewählt. Der Start war aber wegen der damals zu hohen Inzidenzen verschoben worden.

Kommentar: Endlich! Münster hat eine der niedrigsten Inzidenzen im Land. Mehr als die Hälfte aller erwachsenen Münsteranerinnen und Münsteraner sind mindestens erstgeimpft. Wo sonst, wenn nicht in Münster, wo bislang keine Ausgangssperre greifen musste, sollten erste Schritte in Richtung der neuen Normalität möglich sein? Endlich! Wir können – einen Negativtest und das Einhalten der Hygieneregeln vorausgesetzt – alsbald Kaffee, Kuchen oder Nudeln in Biergärten bestellen, nicht nur in dem Modellprojekt an der Promenade. Oder ins Theater gehen, schwimmen und andere Sportangebote nutzen. Das Risiko sollte sich in Grenzen halten. Weder die Außengastronomie noch Kultur oder Sport sind in Münster bislang als Corona-Infektionstreiber aufgefallen. 24 Projekte werden umgesetzt, 20 weitere waren vorgeschlagen. Darunter Zuschauer bei Preußen-Spielen. Das Land lehnte ab – und plötzlich öffnet es noch viel mehr Bereiche. Nicht vergessen: Die Pandemie ist nicht vorbei. Ein Stückchen Alltag aber hat uns wieder. (Ralf Repöhler) ...

Die Projekte in der Übersicht

Mit 24 Projekten wird Münster fortan Modell für mögliche landesweite Öffnungsszenarien stehen. Die Projekte im Überblick:

Digitaler Biergarten: Der "Lindenhof 2021" kann voraussichtlich am 21. Mai (Freitag) eröffnet werden. Check-in und Bestellung erfolgen kontaktlos via QR-Code am Eingang und an den Tischen über das Smartphone, auch die Bezahlung ist nur digital möglich. Bis zum fest zugewiesenen Sitzplatz wird eine Maske getragen. Mindestabstände werden eingehalten, Desinfektionsmittel stehen bereit. Servicepersonal liefert Getränke direkt an den Tisch. Der Clou: Aus dem Speisenangebot zahlreicher münsterscher Partnerrestaurants kann ebenfalls digital bestellt werden. Eigenes Besteck kann mitgebracht werden, Mehrwegbesteck ist auch verfügbar. Ein Zutritt ist entweder mit negativem Corona-Testergebnis, dem Nachweis einer vollständigen Impfung oder auch bereits erfolgter Genesung möglich.

Die beteiligten Vereine und Verbände * Billard Sport Club (Billardspiel in Kleingruppen)

* Blau-Weiß Aasee (Training der integrativen Fußballteams)

* DJK Borussia Münster (Tischtennis und Badminton)

* Die Residenz (Tanztraining für Vereinsmitglieder)

* DJK Wacker Mecklenbeck (Trainingsstart)

* LG Brillux (Training außerhalb der Kader)

* Segelclub Hansa Münster (Kiepenkerlregatta)

* SportBildungswerk Münster (Aus- und Fortbildung von Übungsleiter/-innen)

* Stadtsportbund Münster (#Trotzdem Sport im Park – Münster bewegt sich wieder!, Eröffnung der Sportabzeichen-Treffpunkte)

* TG Münster (Rhythmische Sportgymnastik, Trampolin und Turnen)

* VGS Münster (Wiedereinstieg in den Sport) ...