18 Jahre lang leitete Dr. Christoph Spieker den Geschichtsort Villa ten Hompel am Kaiser-Wilhelm-Ring, nun geht er in den Ruhestand. Im Gespräch mit unserer Zeitung zieht der 65-jährige Historiker eine Bilanz. Herr Spieker, Sie waren von Anfang an bei der Villa ten Hompel dabei. Was ist das Besondere dieser Einrichtung? Spieker: Sie ist eine Mischung aus Volkshochschule, Museum und Archiv, für die wir den neuen Begriff Geschichtsort geprägt haben – den übrigens mittlerweile einige andere Einrichtungen übernommen haben. Wie waren Sie auf diese Bezeichnung gekommen? Spieker: Die Idee entstand in einem Jazz-Club in Dortmund. Um den Begriff Geschichtsort nicht zu vergessen, schrieb ich ihn auf einen Bierdeckel. Bei der Eröffnung der Villa ten Hompel schaffte er es dann in die Rede des damaligen Oberbürgermeisters Dr. Berthold Tillmann. 22 Jahre gibt es diesen Geschichtsort mittlerweile.