Digitales Sommersemester – vorerst bis Pfingsten: Das war die Marschrichtung der Universität bei der Planung des Lehrbetriebs vor einigen Wochen. Nun ist klar – im Großen und Ganzen wird es auch nach Ende der Pfingstferien Ende Mai so weitergehen wie bisher, „denn es gibt keine neuen rechtlichen Vorgaben“, so WWU-Sprecher Norbert Robers. Wichtig sei der Universität auch, ihren Studierenden zuzusichern, „dass sie das Semester digital beenden können“. Wer also gerade wegen des Fernbetriebs keine Wohnung in Münster hat, muss für die Wochen bis zum Vorlesungsende am 23. Juli nicht auf Zimmersuche gehen.