Was sich genau bei der Gewalttat in der Nacht zum 6. September vergangenen Jahres in der Nähe des Hafens zugetragen hat, konnte bei dem am Mittwoch zu Ende gegangenen Strafprozess gegen drei junge Männer vor dem Landgericht Münster nicht aufgeklärt werden. Fest steht jedoch, dass ein 42-Jähriger aus Bochum damals durch Messerstiche, vor allem in den Bauch, lebensgefährliche Verletzungen davontrug.