Polizisten haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag an der Bremer Straße ein Duo auf einem gestohlenem Roller gestoppt und Drogen in den Taschen des Fahrers gefunden. Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei hervor.

Die Beamten entdeckten die beiden Männer auf dem Roller am Albersloher Weg. Das Duo sei in Richtung Bremer Straße unterwegs gewesen. "Da der 25-jährige keinen Helm trug und eine rote Ampel missachtete, wollten die Polizisten die beiden zu kontrollieren", heißt es in der Mitteilung. Der 25-Jährige sei über eine weitere rote Ampel gefahren, habe die Anhaltezeichen und das Blaulicht der Beamten ignoriert und sei in Richtung Bremer Straße geflohen.

Drogen und Feinwaage in der Tasche

"Am Bremer Platz stoppte der 25-Jährige sein Fahrzeug, sprang ab und rannte zu Fuß davon", teilt die Polizei mit. Sein 24-jähriger Beifahrer blieb zurück und wurde von den Polizisten gestellt. Den 25-Jährigen stoppten die Beamten nur wenige Meter entfernt.

In den Taschen des Fahrers fanden die Polizisten eine Feinwaage, Betäubungsmittel und Tabletten, sowie eine rote Geldbörse mit 105 Euro in dealertypischer Stückelung und zwei Mobiltelefone. Auf der Flucht schmiss der 25-Jährige drei weitere Bubbles in einen Mülleimer. Sein Begleiter hatte ein Cuttermesser und eine Schere dabei. Zur Herkunft des Rollers machte das Duo widersprüchliche Angaben. Dieser wurde laut Polizei mutmaßlich gestohlen.

Die Polizisten stellten die gesamten Drogen, die Gegenstände und den Roller sicher und nahmen den 25-Jährigen vorläufig fest. Ihn und den 24-Jährigen erwarten Strafanzeigen.