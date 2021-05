Auch wenn es im Corona-Jahr 2020/2021 wieder stiller um das Großprojekt „Musikcampus“ wurde: Hinter den Kulissen laufen Beratungen und Planungen. Die künftigen Ankernutzer Musikhochschule, Westfälische Schule für Musik und Sinfonieorchester sowie die Freie Szene befinden sich im ständigen Austausch. Zwei geplante Geberkonferenzen mit Entscheidungsträgern des Landes NRW mussten wegen Corona verschoben werden. Im Sommer könnte es nun was werden. Zum Stand der Dinge sprachen wir mit Prof. Stephan Fro­leyks (60), dem Dekan der Musikhochschule in Münster. Der Mai ist gekommen: Was können Sie zum Stand der Gespräche über den Musikcampus sagen? Stephan Froleyks: Wir kommen gut voran. Das alles beruht auf der schon lange gepflegten guten Kooperation der Musikszene in Münster, die gerade 2019 bei den Feiern zum 100-jährigen Bestehen von Sinfonie­orchester, Musikhochschule und Westfälischer Schule für Musik sichtbar wurde. Zuletzt hat sich die Zusammenarbeit mit der beschlossenen Orchesterakademie, also der Verknüpfung von Masterstudiengängen mit Praktika im Sinfonie­orchester, noch verstärkt. Was ist konkret für den Campus in Planung? Froleyks: In der Planung des Raumkonzepts sind wir weit fortgeschritten. Wir haben abgestimmt, was die Ankernutzer, also Musikhochschule, Musikschule und Sinfonieorchester, an Raum und Fläche benötigen. Das ist ein gigantischer Prozess. Bedarfe und Synergien müssen abgestimmt werden. Was ist gemeinsam nutzbar, was ist exklusiv.