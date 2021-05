Über Monate gab es nur Notbetreuung in Schule und Kita. Das bedeutet auch: Kein oder nur eingeschränkter Sportunterricht, kein Vereinssport für Kinder und Jugendliche. Prof. Dr. Nils Neuber vom Institut für Sportwissenschaft der Universität Münster ist Experte für Kinder und Jugendsport und Sprecher des Forschungsverbundes Kinder- und Jugendsport NRW. Unsere Redakteurin Karin Völker fragte Neuber nach seiner Einschätzung zum Kinder- und Jugendsport in der Corona-Pandemie und den Folgen der bewegungsarmen Zeit. Viele Experten schlagen mit Blick auf die Folgen der Pandemie für Bewegungsgewohnheiten und Gesundheit der heranwachsenden Generation Alarm. Ist die Situation wirklich so ernst? Neuber: Wir haben dazu gute Daten aus der ersten Corona-Welle. Danach kann man sagen, dass viele Kinder im Lockdown vor einem Jahr Ventile gefunden haben, um ihren Bewegungsdrang auszuleben. Sportliche Aktivitäten sind zwar deutlich zurückgegangen, aber die Alltagsbewegung hat teilweise sogar zugenommen.