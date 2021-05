Die Welt nach Corona wird eine andere sein als vor Corona. Das gilt für das Berufsleben, für den Verkehr, für Schulen und Hochschulen, das gilt aber auch für Innenstädte. Münsteranerinnen und Münsteraner haben ein besonders inniges Verhältnis zur Altstadt – als historischem Kern und Ort der Identifikation. Über die Frage, wie sich Münsters Zentrum nach der Pandemie entwickeln wird oder auch sollte, hat unser Redakteur Klaus Baumeister mit Prof. Gerd Blum gesprochen. Er lehrt als Kunsthistoriker und Kulturwissenschaftler an der Kunstakademie Münster. Einer seiner Schwerpunkte sind italienische Renaissance-Städte, die – historisch betrachtet – als idealtypische europäische Städte gelten. Herr Prof. Blum, ist Münster eine typische europäische Großstadt? Blum: Ganz klar: Ja. Die bekannten europäischen Mittel- und Großstädte waren in der Regel früher Hauptstädte eines mehr oder weniger großen Territoriums. Sie beherbergen in ihren Innenstädten diverse sakrale und profane Gebäude für die unterschiedlichen Funktionen. Zu diesen Gebäuden gehören Schloss, Kathedrale, Rathaus, Gerichtsgebäude, Kaufhäuser, diverse Plätze und Märkte sowie verschiedene Schul- und Universitätsgebäude. In großen Metropolen sind die entsprechenden Gebäude größer beziehungsweise mitunter mehrfach vorhanden. Die Grundstruktur indes ist überall gleich, so auch in Münster.