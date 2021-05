„Im Grunde ist es nichts anderes, als eine Lkw-Werkstatt“, sagt Sascha Dehn bezogen auf die Halle, die da hinter ihm liegt. Mal davon abgesehen, dass der 41-jährige Dehn eben keine Lastwagen, sondern Dieselloks und Eisenbahnwaggons repariert. Alles an einem Ort, den kaum jemand wirklich kennt, dabei strömen normalerweise mehrmals im Jahr Tausende in die direkte Nachbarschaft. Der Lokservice Sascha Dehn befindet sich nämlich an der Lippstädter Straße 80, direkt neben dem Gelände, auf dem seit vielen Jahren die großen münsterischen Festivals Vainstream und Docklands gefeiert werden. Bis Ende der 90er-Jahre diente der Bau der Westfälischen Eisenbahn (WLE) als Lokhalle, in der Rangierloks vorgehalten wurden. Später siedelte sich bis 2011 das Westfälische Eisenbahnmuseum Münster hier an.