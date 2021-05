Plötzlich geht alles ganz schnell. So schnell, dass Corona-Krisenstab und Stadtverwaltung, aber auch Gastronomen, Kulturschaffende und Sportler überrascht wurden. Doch trotz erster Verblüffung: Die Freude über die jetzt möglichen Lockerungen überwiegt. Münster darf nach der bereits ab diesen Samstag gültigen und erst am Mittwoch vorgestellten Corona-Schutzverordnung des Landes NRW zahlreiche Bereiche wieder öffnen. Grund ist die vergleichsweise niedrige Inzidenz – am Freitag mit 35 das zweite Mal in Folge sogar unter dem markanten Grenzwert 50. „Ich freue mich sehr über diese anhaltend gute Entwicklung, und völlig zu Recht werden nun Rechte und Freiheiten schrittweise zurückgegeben“, begrüßt Corona-Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer die Normalisierungsschritte. Kommentar: Die neue Normalität Ja, es ist kurzfristig. Ja, es ist stressig. Ja, Personal fehlt und keiner ist vorbereitet. Und ja, die meisten Kunden und Gäste müssen jetzt immer irgendwo einen Test vorlegen. Aber: Münster darf nach monatelangem Lockdown und Tristesse endlich öffnen. Das ist wunderbar! Bereits am Samstag werden Besucher in Straßencafés und Biergärten sitzen. Wir werden ein Stückchen Alltag genießen. Möchte angesichts der sehnlichst erwarteten Lockungen jemand über die kurzfristige Vorbereitungszeit oder die Rahmenbedingungen nölen? Vielleicht hätte mehr geöffnet werden können. . .