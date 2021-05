Unter dem Eindruck der aktuellen Corona-Krise gerät eine weitere, vor allem über die Atemwege übertragbare Infektionskrankheit etwas in Vergessenheit: die Tuberkulose. Dabei fallen dieser alten „Volkskrankheit“ immer noch mehr als eine Million Menschen jährlich zum Opfer. Glücklicherweise kann sich Deutschland heutzutage zu den sogenannten Niedriginzidenzländern zählen. Aber auch hier kam es 2015 wieder zu leicht steigenden Fallzahlen – und das erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg. Dies weckte auch in Münster die Erinnerung an 1945 und die unmittelbare Nachkriegszeit, als das Mycobacterium tuberculosis eine große gesundheitliche Bedrohung darstellte und die Tuberkulosebekämpfung in der politischen Tagesordnung weit nach oben rückte. Ruinenhaft wie der zerstörte Pompeji Münster war zu Kriegsende so stark zerstört, dass sich ein US-amerikanischer Major beim Einmarsch in die ausgebombte Innenstadt an das ruinenhafte Pompeji erinnert fühlte. Nach den zahlreichen Luftangriffen war ein Großteil der Bevölkerung in die ländliche Umgebung geflohen, sodass sich im April 1945 kaum mehr als 23 000 Menschen in der „toten Stadt“ aufhielten.