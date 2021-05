Die Polizei in Münster sucht nach einem Unfall an der Ecke Weseler Straße/Untietheide Zeugen. Eine 38-jährige Radfahrerin war laut Polizeimitteilung auf dem Radweg in Albachten unterwegs. Zeitgleich hab ein unbekannter Autofahrer die Straße Untietheide befahren, um dann nach rechts auf die Wesleler Straße abzubiegen.

Beim Abbiegen kam es laut Polizeibericht auf dem Radweg zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, die Radfahrerin stürzte auf die Straße und verletzte sich leicht. Der Unbekannte fuhr davon. Bei dem flüchtigen Auto soll es sich um einen beigen oder braunen Kleinwagen handeln.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251/2750 entgegen.