Steuerhinterziehung im großen Stil wirft die Staatsanwaltschaft einem 39-Jährigen aus Münster vor. Zwischen 2015 und 2020 soll der Geschäftsführer eines in Roxel ansässigen Sanitär- und Gebäudereinigungsunternehmens Sozialversicherungsbeiträge in Höhe von rund 2,5 Millionen Euro, Lohnsteuer in Höhe von rund 620 000 Euro sowie 38 000 Euro Einkommensteuer veruntreut haben.