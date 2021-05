Als Prof. Martin Lühder, langjähriger Professor für Verkehrswissenschaften an der FH Münster und CDU-Kommunalpolitiker in Senden, von der hohen Fördersumme hörte, da dachte er spontan: „Wenn schon so viel Geld, dann aber auch richtig.“ Also: Im Zusammenhang mit dem Verkehrsprojekt Flyover winken Bund und Land mit fast zehn Millionen Euro, um den Radverkehr auf der Achse Promenade – Bismarkallee zu verbessern.