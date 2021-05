Es ist ein politisches Erdbeben und hat das neue Ratsbündnis von Grünen, SPD und Volt erschüttert. Der bereits im Zuge der Koalitionsverhandlungen von seinem Amt zurückgetretene SPD-Fraktionschef Mathias Kersting erklärte am Montag seinen Austritt aus der SPD „mit sofortiger Wirkung“. Zugleich kündigte er an, bei der CDU eintreten zu wollen und sein Ratsmandat zu behalten. Damit verliert das amtierende grün-rot-violette Ratsbündnis seine Ein-Stimmen-Mehrheit. Für seinen Abschied nach über 19 Jahren in der SPD führte Kersting Differenzen in der Sachpolitik an – insbesondere in der Verkehrs- und Wohnungspolitik.