Autofahrer müssen sich am Dienstagnachmittag in Münsters Innenstadt auf Einschränkungen im Straßenverkehr einstellen. Die Polizei weist via Twitter darauf hin, dass die Weseler Straße ab etwa 16.45 Uhr wegen einer Versammlung gesperrt wird. Die Sperrung zwischen Bismarckallee und der Ecke Promenade/Am Stadtgraben soll demnach etwa eine Stunde dauern.

Auch die Zufahrtsstraßen werden laut Polizei gesperrt. Die Beamten bitten, den Bereich am Besten bereits ab dem Ring zu umfahren. Fußgänger und Radfahrer seien von der Sperrung nicht betroffen.

Kundgebung zum Flyover

Die Interessengemeinschaft (IG) Fahrradstadt Münster hat ab 17 Uhr zu einer Kundgebung eingeladen. Dabei geht es laut Ankündigung der IG um die geplante und viel diskutierte Fahrradbrücke Flyover, die am Aegidiitor gebaut werden soll.