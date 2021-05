Die intensive Berichterstattung unserer Zeitung zu der Radlerbrücke Flyover hat mit dazu beigetragen, dass dieses Zehn-Millionen-Euro-Projekt in der münsterischen Öffentlichkeit sehr kontrovers diskutiert wird. Vor dem Hintergrund zahlreicher Widersprüche hat die Redaktion der münsterischen Stadtverwaltung einen Fragenkatalog zukommen lassen, der inzwischen beantwortet wurde. Wie veröffentlichen an dieser Stelle exklusiv und in voller Länge veröffentlicht. 1. In der Machbarkeitsstudie vom 26. November 2020, die in der Bewertung der Stadtverwaltung ein unverbindlicher Vorentwurf darstellt, heißt es: „Eine Brückenlösung kann nicht alle wichtigen Fahrbeziehungen abdecken. / Weiterhin müssen neben der Brückenlösung auch ebenerdige Radverkehrsführungen angeboten werden. / Dem Kfz-Verkehr wird weiterhin eine dominante Rolle zugesprochen, die Weseler Straße bleibt weiterhin eine innerstädtische Barriere. / Des Weiteren bilden die Brücken und sehr langen Rampen städtebaulich selbst eine Barriere. / Die langen Rampen werden für viele Radfahrer unattraktiv sein.“ Warum hat die Stadtverwaltung die politischen Entscheidungsträger nicht über diese (Erst-)Einschätzung der Gutachter informiert? Es gibt keine Machbarkeitsstudie vom 26. November 2020. Es handelt sich um einen Erstentwurf vom November 2020, der dem Planungsbüro lediglich als Ausgangspunkt für weitere Betrachtungen diente. Die finale Fassung der Machbarkeitsstudie ist vom Planungsbüro im April 2021 erstellt und von der Stadtverwaltung im April 2021 veröffentlicht worden. Die Frage des PKW-Verkehrs ist bereits mit der Verlegung der B 54 mit einer eindeutigen Zielaussage versehen. Derzeit nutzen diesen Streckenabschnitt ca. 35.000 Kfz am Tag. Aus heutiger Sicht erscheint eine Verlagerung bzw. Abnahme durch Verkehrsvermeidung von mehr als einem Drittel durch entsprechende Maßnahmen erreichbar. Die Thematik der Rampen ist im weiteren Planungsprozess ausdifferenziert worden. Die in der Machbarkeitsstudie enthaltenen Neigungen entsprechen den Empfehlungen der technischen Regelwerke und sind in der Vorlage auch in Vergleich zu Münsteraner Brückenrampen gesetzt. Die Aussagen zu den Fahrbeziehungen und ebenerdigen Radverkehrsführungen sind sowohl in der finalen Fassung der Machbarkeitsstudie (S. 25) als auch in der Vorlage (S.12) enthalten. Von daher sind die politischen Entscheidungsträger explizit über diese zentrale und im Übrigen nie in Frage gestellte Aussage aktiv durch die Stadtverwaltung informiert. 2. In der aktuellen Flyover-Beschlussvorlage heißt es, dass die Achse Weseler Straße / Stadtgraben „mittelfristig ggf. auch verstärkt durch den ÖPNV (Metrobus) genutzt“ werde. Was bedeutet in diesem Zusammenhang die Formulierung „mittelfristig ggf.“? Die Planungen für eine Stärkung des ÖPNVs in der Stadt Münster, z. B. durch die Einrichtung zusätzlicher Bustrassen, sind im Gange. Um verbindliche Aussagen für das Gesamtsystem in Münster tätigen zu können, sind u. a. die Erkenntnisse aus dem Masterplan Mobilität und der Fahrradnetz-Planung 2.0 zu berücksichtigen. Eine Fortschreibung des Nahverkehrsplanes und entsprechende Umsetzungskonzepte werden auf dieser Grundlage mit den politischen Gremien beraten, durch diese beschlossen und danach realisiert.