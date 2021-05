So wie heute die Pandemie hielt spätestens seit 2015 der Zustrom von Geflüchteten die Verwaltungen auf Trab. Allein 3000 Menschen mussten im Jahr 2015 in Münster untergebracht werden. Entlastung brachten schließlich zwölf zweistöckige Fertigholzbauten für jeweils 50 Personen, die die Stadt ankaufte und auf eigenen Grundstücken als Wohngelegenheit dezentral in der Stadt aufstellen ließ – auch mit der Perspektive, die Bauten später einmal anders nutzen zu können. Das aber stellt sich als schwierig heraus. Mittlerweile werden nicht mehr alle Häuser bewohnt.