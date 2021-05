Atlantis taucht in diesem Sommer nicht auf. Wie schon im vergangenen Jahr fällt das Ferienprogramm für Kinder, das 2019 25-jähriges Jubiläum feierte, der Corona-Pandemie zum Opfer – sehr zum Bedauern der Kinder und Eltern. Eigentlich sollten die 120 angemeldeten Kinder vom 12. bis 30. Juli im Wienburgpark betreut werden. Am Montag schickte die Stadt Münster jedoch das Absage-Schreiben an die Eltern der bereits angemeldeten Kinder.