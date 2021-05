Ein Platz in einer Gesamtschule ist in vielen Kommunen sehr begehrt. In Münster ist ein Gesamtschulplatz seit vielen Jahren annäherend ein Lotteriegewinn. Auch nach der Gründung von zwei städtischen Gesamtschulen gingen zuletzt immer noch über 200 Kinder leer aus. Genug Potenzial für die Gründung einer dritten Gesamtschule eigentlich. Aber das Vorhaben hat sich mittlerweile zu einem ausgewachsenen Nachbarschaftsschulstreit mit den im Westen an Münster grenzenden Gemeinden entwickelt. Die Lage ist denkbar vertrackt. Entscheiden muss die Bezirksregierung – und sitzt dabei in einer schulrechtlichen Zwickmühle. Denn Münster möchte seine neue Gesamtschule nachvollziehbar im bestens ausgestatteten und sofort verfügbaren ehemaligen Schulzentrum Roxel etablieren, dort arbeitet jetzt noch eine auslaufende Sekundarschule.