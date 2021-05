Gesamtschule entzweit dieNachbarschaft

Ein Platz in einer Gesamtschule ist in vielen Kommunen sehr begehrt. In Münster ist ein Gesamtschulplatz seit vielen Jahren annähernd ein Lotterie­gewinn. Auch nach der Gründung zweier städtischer Gesamtschulen gingen zuletzt immer noch über 200 Kinder leer aus. Genug Potenzial für die Gründung einer dritten Gesamtschule besteht eigentlich. Aber das Vor­haben hat sich mittlerweile zu einem ausgewachsenen Nachbarschaftsschulstreit mit den im Westen an Münster grenzenden Gemeinden entwickelt. Die Lage ist denkbar vertrackt. Entscheiden muss die Bezirksregierung – und sitzt dabei in einer schulrechtlichen Zwickmühle.

Denn Münster möchte seine neue Gesamtschule nachvollziehbar im bestens ausgestatteten und sofort verfügbaren ehemaligen Schulzentrum Roxel etablieren, dort arbeitet jetzt noch eine auslaufende Sekundarschule. In den umliegenden westlichen Stadtteilen entstehen neue Baugebiete, Familien mit Kindern ziehen zu.

Ungestilllter Bedarf an Gesamtschulplätzen in Münster

Der hier bisher ungedeckte Bedarf an Gesamtschul­plätzen ist hoch. Genau deswegen weichen münsterische Familien im Westen der Stadt seit vielen Jahren an die Anne-Frank-Gesamtschule in Havixbeck aus. Hier stellen in jedem Jahr münsterische Kinder einen Jahrgang.

Sie würden bei einer Neugründung in Münster-Roxel wahrscheinlich künftig fehlen – und das macht Kommunalpolitiker weit über Havixbeck hinaus nervös. Die Stadt Billerbeck etwa, ebenfalls Standort gut ausgestatteter Schulgebäude, könnte womöglich als Folge gar keine weiterführende Schule mehr beheimaten, wie Bürgermeisterin Marion Dirks befürchtet. Ein nicht vollkommen unrealistisches Szenario – wenn es streng nach den schulrechtlichen Rahmenbedingungen geht. Das Billerbecker Schulzen­trum nämlich wird nach Auflösung von Real- und Hauptschule sowie dem vom Land beendeten Experiment der Gemeinschaftsschule nun als Dependance der Anne-Frank-Gesamtschule genutzt. Dies wiederum ist nur genehmigungsfähig, wenn die Schule am Haupt-Standort Havixbeck jedes Jahr mindestens vier Parallelklassen bilden kann. Dafür aber könnte es knapp werden, wenn eine neue Schule nebenan in Roxel öffnet und Kinder aus Münster künftig in Havixbeck ausblieben.

Roxel als Nebenstandort von Havixbeck?

Auch die Option, dass Roxel ein weiterer Nebenstandort der Havixbecker Schule werden könnte, ist nach Angaben der münsterischen Schulverwaltung geprüft worden. Ergebnis: Auch hier spricht das geltende Schulrecht dagegen, möglich seien entsprechende Nebenstandorte nur in Kommunen ohne eigenes weiterführendes Schulangebot, wie eben Billerbeck es nach dem Ende der Gemeinschaftsschule war.

Die von der Stadt Münster errechnete sogenannte kleinräumige Bevölkerungsprognose kommt zu dem Ergebnis, dass die Zahl der erforderlichen Anmeldungen für eine neue Gesamtschule in Roxel zwar in den westlichen Stadtteilen anhand der Kinderzahl zusammenkäme – aber bis zur Fertigstellung der geplanten Baugebiete vorerst relativ knapp. Der „Kuchen“ zu verteilender Schüler für zwei Gesamtschulen wäre also noch nicht allzu üppig.

Bezirksregierung soll das Problem lösen

Münsterische Kommunalpolitiker aller Parteien sowie die Stadtelternschaft verlangen nun von der Bezirks­regierung eine Lösung des Problems: Es könne nicht sein, dass die Schulaufsicht verlange, dass die Stadt ein hervorragend nutzbares Gebäude nicht für ein dringend benötigtes Schulangebot nutzen dürfe, heißt es unisono. An die Alternative will in Münster keiner denken: Dann müsste ein neues Schulgebäude errichtet werden – und auf Jahre bliebe für viele münsterische Kinder ein Gesamtschulplatz ein unerfüllbarer Wunsch.